Дзюба находится в топ-10 лучших бомбардиров в матчах отбора на Евро с 2002 года

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Артём Дзюба находится в топ-10 лучших бомбардиров в матчах отбора на чемпионат Европы с 2002 года, сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Российский форвард занял восьмое место, забив 17 мячей в 18 матчах. Дзюба обошёл Эдина Джеко, который забил 17 голов в 43 играх, а также Мирослава Клозе, у которого в 23 встречах 16 мячей.

На первой строчке располагается Криштиану Роналду, который забил 41 гол в 44 играх. На втором месте находится Гарри Кейн – 23 мяча в 21 встрече, тройку лидеров замыкает Роберт Левандовски, который в 26 матчах забил 22 гола.

Четвёртый – Ромелу Лукаку с 21 голом в 24 матчах, пятый – Златан Ибрагимович, который отметился 19 забитыми мячами в 31 матче. Робби Кин и Клас-Ян Хунтелар отметились 18 голами. Ирландец сыграл 37 игр, а голландец провёл 20 матчей.