Машкарин считает, что у Дзагоева может получиться тренировать не хуже Черчесова

Бывший футболист Денис Машкарин высказался о решении Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Карьера игрока рано или поздно подходит к концу. Но 33 года – не самый ранний возраст, когда можно закончить. Понятно, что когда тебя мучат травмы, боль, ты играешь на уколах, то не можешь выйти на свой максимальный уровень готовности. Конечно, это и морально тяжело, и где-то уже не получаешь удовлетворения, потому что голова отвлекается на мысли о том, как восстановиться, как выйти на свой уровень. Так что решение Алана понятно. У него была хорошая карьера, он обладатель нескольких трофеев в составе ЦСКА, можно ему позавидовать белой завистью.

Кем вижу Дзагоева в новой жизни? Думаю, его карьера, конечно, будет связана с футболом. Мне хочется верить, что он будет хорошим тренером, который будет пропагандировать атакующий футбол, который нравится зрителям. В силу того, что он сам был игроком с креативом, который многое мог на поле с мячом – отдать передачу, забить гол. Есть примеры осетинских специалистов – Спартак Гогниев, например, нашёл себя в тренерской ипостаси. И Черчесов? Конечно, Станислав Саламович – тоже хороший пример. Он возглавлял сборную России на чемпионате мира. Осетинская тренерская школа даёт результаты, у Алана, думаю, может получиться не хуже», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».