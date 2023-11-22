Пименов: Бабич может вырасти в защитника уровня Видича

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.

«Для «Спартака» это, я считаю, лучший трансфер на сегодняшний день. Бабич может вырасти в защитника уровня Видича. Не побоюсь этого сравнения. Фактурный, мощный, здорово читает игру, хороший первый пас. Есть всё, чтобы вырасти в суперзащитника. Если не сбавит требования к себе и Москва его не поглотит», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» прошлым летом за € 5 млн. В текущем сезоне защитник провёл за красно-белых девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.