УЕФА наказал «Бенфику» за поведение фанатов команды в матче ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Бенфику» за поведение болельщиков португальского клуба на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (1:3), сообщает пресс-служба УЕФА.

В середине второго тайма на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне болельщики португальской «Бенфики» бросили файер с трибуны. После этого главный арбитр встречи Энтони Тейлор попросил поговорить капитана португальцев Николаса Отаменди с болельщиками. Аргентинец во время остановки игры подошёл к сектору фанатов и несколько секунд что-то говорил зрителям.

Из-за использования файера на стадионе УЕФА оштрафовал португальскую команду на € 25 тыс., а также запретил продажу билетов своим фанатам на матч 6-го тура группового этапа ЛЧ с «РБ Зальцбург».