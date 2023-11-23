Роман Яремчук эмоционально отреагировал на новость о проблемах с адаптацией в «Валенсии»

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук эмоционально отреагировал на информацию о том, что у него проблемы с адаптацией в клубе, сообщает ua.tribuna.com.

Что за глупости вы пишете? Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите «Яремчук — дно». К сожалению, это все, что вы можете сделать!» — написал Яремчук в комментариях под новостью в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что у Яремчука сложности с адаптацией в коллективе и общением с партнёрами по команде.

Яремчук перешёл в «Валенсию» в сентябре 2023 года на правах аренды из «Брюгге». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл семь матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме Украинец Яремчук испытывает проблемы с адаптацией в «Валенсии»

Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии