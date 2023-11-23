Паоло Мальдини: в течение 10 дней пытался взять Лионеля Месси в «Милан», но это невозможно

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как пытался подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в 2020 году.

«Когда я читал, что Месси может пойти в «Интер», я был озлоблен. В течение 10 дней я пытался взять его в «Милан», но потом мы поняли, что это невозможно. Я думаю, что такой футболист, как он, — это шоу для всех, даже если уже поздно, он делает вещи, которые каждый раз удивляют вас», — сказал Мальдини в подкасте «PoretCast».

В летнее трансферное окно после сезоне-2019/2020 было много информации, что Месси может присоединиться к составу миланского «Интера», однако переход аргентинца, так и не состоялся. Через год 36-летний футболист бесплатно перешёл в ПСЖ.

Мальдини работал в «Милане» с 2018 по 2023 год. Изначально он был назначен на пост директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. В июне 2023 Мальдини покинул должность.