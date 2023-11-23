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Маркиньос получил травму левого бедра в матче со сборной Аргентины

Защитник «ПСЖ» Маркиньос получил повреждение в игре за сборную Бразилии со сборной Аргентины (0:1), сообщает L’Équipe.

По информации источника, у 29-летнего защитника травма левого бедра, в скором времени он должен пройти обследование. Сроки восстановления неизвестны.

Таким образом, Маркиньос рискует пропустить матч чемпионата Франции с «Монако» (24 ноября) и матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (28 ноября).

Также травму во время национальных сборов получил полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. В дебютном матче за сборную Франции 17-летний игрок получил повреждение правой лодыжки средней тяжести и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

После 12 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 27 очками. Второе место занимает «Ницца» (26 очков), замыкает тройку «Монако» (24 очка).