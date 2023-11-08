У «Милана» и «ПСЖ» теперь всё ещё запутаннее. Первые расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник завершились матчи 4-го тура в четырёх группах. А значит, пора разобрать шансы команд из этих групп на выход в 1/8 финала за два тура до конца.

Группа E

«Селтик» уступил со счётом 0:6 и фактически самоустранился от претензий на что-либо в этой группе. Теоретически шансы есть и на третье, и даже на второе место, но они ничтожны. А вот среди трёх оставшихся команд намечается большая заруба. «Фейеноорду» в этой ситуации заметно сложнее, чем остальным. При поражении в следующем туре дома от «Атлетико» команда с огромной вероятностью лишится шансов на выход из группы, потому что «Лацио» наверняка справится дома с «Селтиком». Ну а для «Атлетико» ситуация максимально простая: для выхода в 1/8 финала достаточно выиграть хотя бы один из оставшихся двух матчей (с «Фейеноордом» в гостях или с «Лацио» дома).

Группа F

«Группа смерти» оправдывает свой статус. Спустя четыре тура непонятно вообще ничего – команды выстроились с отрывом в одно очко. Любой клуб может закончить групповой этап на любой строчке, и это не станет сенсацией. С другой стороны, уже в следующем туре может окончательно определиться, кто выйдет из группы. Если «Боруссия» и «ПСЖ» выиграют свои матчи (у «Милана» в гостях и у «Ньюкасла» дома соответственно), то гарантируют себе попадание в 1/8 финала и в последнем туре просто разыграют между собой первое место. А ещё есть вариант, при котором «Ньюкасл» досрочно займёт последнее место – для этого в 5-м туре должны победить «Милан» и «ПСЖ».

Группа G

«Сити» победил «Янг Бойз» со счётом 3:0, а это значит, что действующие обладатели трофея гарантировали себе выход в 1/8 финала ЛЧ. Судя по всему, команда Гвардиолы останется первой и окажется сеяной при жеребьёвке. Хотя «Лейпциг» ещё поборется в Манчестере в следующем туре. Но главное, что в этой группе уже известны обе команды, которые проходят в 1/8 финала. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» лишились шансов на второе место. Вопрос только в том, кто отправится в Лигу Европы. Как раз в следующем туре «Янг Бойз» примет на своём поле сербскую команду.

Группа H

Казалось, «Барселона» наберёт 12 очков и гарантирует себе выход в 1/8 финала, но каталонцы неожиданно проиграли «Шахтёру». Однако команда Хави остаётся явным фаворитом в борьбе за выход из группы. И дело не в том, что «Барселона» – самый именитый клуб в квартете. Просто «Барсе» (в отличие от «Порту») ещё предстоит сыграть с «Антверпеном», который пока только раздаёт всем очки. У португальцев ситуация достаточно сложная, несмотря на отрыв в три очка от «Шахтёра». Дело в том, что «Порту» в следующем туре играть в Барселоне, а после этого, вероятно, будет решающий матч за вторую путёвку в группе – 13 декабря «Порту» примет «Шахтёр».