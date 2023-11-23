Тренер «Факела» Ташуев: мы всех уважаем, но никого не боимся!

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем сопернике своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В чемпионате России все соперники непростые, в том числе и «Рубин», который сейчас на ходу и обладает хорошим составом. Мы всех уважаем, но никого не боимся!» — приводит слова Ташуева пресс-служба воронежского клуба.

В матче 16-го тура подопечные Ташуева на выезде сыграют с «Рубином». Встреча состоится в воскресенье, 26 ноября. Начало игры в 16:30 мск.

Напомним, Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. По итогам первого круга чемпионата России сезона-2023/2024 воронежцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету команды 19 очков в 15 играх.