Радимов: лидерство «Краснодара» — откровение. «Быки» наступили на горло своей песне

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке «Краснодара» и «Зенита». По его мнению, «быки» наступили на горло своей песне, став играть в более оборонительный футбол. А сине-бело-голубые пытались долго найти свою игру после ухода нескольких игроков в летнее трансферное окно.

«Лидерство «Краснодара» — откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию. «Краснодар» радует, интрига в чемпионате необходима. «Зенит» переживал уход Малкома и Кузяева и очень долго шёл к игре, которая работала как часы. «Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что Краснодар пропустит всего 10 мячей по итогам первого круга», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».