Румменигге — о Хаби Алонсо: я знал, что он станет прекрасным тренером

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о бывшем игроке мюнхенцев, а ныне главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«У него есть чёткий план, он выстраивал свою карьеру очень планомерно. Хаби был игроком молодёжного состава своего родного клуба «Реал Сосьедад», затем играл во второй команде. Он сознательно выделял время, чтобы изучить тренерскую профессию с нуля. Тогда я понял, что он станет великим тренером. «Байер» заслуживает большого уважения, они играют в очень привлекательный футбол», — приводит слова Румменигге Express.de.

После 11 туров Бундеслиги сезона-2023/2024 «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая преследующую его «Баварию» на два очка. Хаби Алонсо выступал за мюнхенский клуб с 2014 по 2017 год.