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Ларссон — о Хойлунде: он выглядит интересно, у него хорошие физические данные и скорость

Ларссон — о Хойлунде: он выглядит интересно, у него хорошие физические данные и скорость
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Экс-форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон высказался об игре датского нападающего Расмуса Хойлунда за «Манчестер Юнайтед».

«Мне понравилось выступление Расмуса в игре Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Он обладает скоростью. Постоянно прорывался через защиту соперника.

Ещё рано говорить о чём-то, но он выглядит интересно. У него есть хорошие физические данные. Должно пройти какое-то время, пока Расмус освоится. Он пока новичок и только привыкает к именитым партнёрам по команде. Надеюсь, что для «Юнайтед» он сможет стать хорошим нападающим», – приводит слова Ларссона Goal.com.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом за € 75 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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