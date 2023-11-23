Защитник «Тоттенхэма» Удоджи: пользоваться доверием тренера — огромная мотивация для меня

Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи рассказал, каким был его первый разговор с главным тренером команды Ангелосом Постекоглу после перехода в лондонский клуб.

«В первый день после моего перехода в «Тоттенхэм» Анже (Постекоглу. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне, чтобы поговорить. В диалоге он дал понять, что я для него ключевой игрок.

Он доступно объяснил мне, чего хочет и какие у него требования. Осознание того, что я пользуюсь доверием главного тренера, было большой мотивацией», — приводит слова Удоджи The Athletic.

Удоджи перешёл в «Тоттенхэм» из «Удинезе» в летнее трансферное окно за € 18 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.