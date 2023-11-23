Румменигге — о «Боруссии» Дортмунд: их трансферная политика плохо влияет на Бундеслигу

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге считает, что трансферная политика «Боруссии» Дортмунд негативно сказывается на привлекательности всего немецкого первенства.

«В немецком футболе была мания на молодых игроков. Слишком много трансферов осуществлялось просто для того, чтобы в будущем совершить выгодную продажу. Это бизнес-модель. В том числе и здесь, в Дортмунде. Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед», Холанд — в «Манчестер Сити», Беллингем — в «Реал». Но это потеря не только для «Боруссии», вся Бундеслига теряет в привлекательности из-за этого», — приводит слова Румменигге Express.de.

«Боруссия» после 11 туров Бундеслиги сезона-2023/2024 занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.