Марио Фернандес вернулся в общую группу «Зенита»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес вернулся в общую группу команды после повреждения.

«А кто это вернулся в общую группу?! Марио — единственный футболист в шортах на утренней тренировке, в Удельном парке 4 градуса ниже нуля», — написала пресс-служба сине-бело-голубых, прикрепив видео с тренировки.

По информации источника, игрок обороны петербуржского клуба продолжает восстанавливаться после травмы колена, но возвращаться к тренировкам со всей командой пока не готов. Напомним, защитник получил повреждение в начале игры 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

Фернандес перешёл в «Зенит» летом этого года. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.