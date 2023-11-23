Семак: Кассьерра, Мантуан, Караваев и Васильев с «Сочи» не сыграют

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии футболистов сине-бело-голубых перед игрой с «Сочи», а также поделился информацией о травмированных игроках своей команды.

«Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев — это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идёт работа. Все остальные готовы. Фернандес работает в общей группе? Да. Он тренируется в общей группе и будет готов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте.