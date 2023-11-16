Семак сообщил, что Кассьерра и Ерохин пропустят матч «Зенита» с «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Матео Кассьерра и Александр Ерохин пропустят товарищеский матч с «Нефтчи».

«У Кассьерры и Ерохина небольшое повреждение. Они не смогут принять участие в этой игре. Состав пополнен ребятами из второй команды. Человек пять-шесть возьмём с собой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

С «Нефтчи» «Зенит» сыграет 18 ноября. Игра пройдёт в Баку (Азербайджан) и начнётся в 20:00 по московскому времени. После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.