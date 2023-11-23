Травма Онана оказалась несерьёзной. Футболист уже тренируется с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не испытывает проблем со здоровьем и готов играть за клуб уже в ближайшем туре английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). На днях камерунская федерация футбола (FECAFOOT) сообщала, что голкипер получил травму паховой области в минувшем матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0).

По информации источника, повреждение не оказалось столь серьёзным, как предполагалось ранее. Вратарь принимает активное участие в тренировках с общей группой.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о возможном массовом уходе футболистов из «Манчестер Юнайтед».