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«Манчестер Юнайтед» могут покинуть более 10 футболистов

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть более 10 футболистов
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Более 10 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» в ближайшие два трансферных окна. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены продолжать следовать стратегии чистки состава. Прошлым летом команду покинули 12 футболистов. Клуб не планирует останавливаться на достигнутом — ещё 10 игроков могут уйти из английской команды во время летнего и зимнего трансферного окна в 2024 году.

Контракты вратаря Тома Хитона и защитников Джоннни Эванса, Альваро Фернандеса и Брендона Уильямса истекают в конце сезона. Манкунианцы на данный момент не желают продолжать сотрудничество с этими игроками.

По различным причинам находится под вопросом и дальнейшее пребывание в английском клубе таких футболистов, как Донни ван де Бек, Виктор Линделёф, Мэйсон Гринвуд, Джейдон Санчо, Антони Марсьяль, Софьян Амрабат, Кристиан Эриксен и Каземиро.

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