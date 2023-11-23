Колыванов: Тикнизян может пригодиться «Болонье», а дальше — «Милан» или «Интер»

Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об интересе клуба из Эмилии-Романьи к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Тикнизян — перспективный, хороший игрок, всё может произойти. «Болонья» — это крепкий середнячок итальянского чемпионата, он может там пригодиться. Но надо понимать, сколько за него попросят и сколько сможет предложить «Болонья». Если Тикниязян захочет, то это возможно, пускай он прогрессирует. Дай бог, чтобы в будущем он попал в «Милан» или «Интер», более престижные клубы. У «Болоньи» достаточно молодая команда. Там прекрасный город, где очень любят игроков, которые приезжают и помогают команде расти. Руководство там адекватное. Все шансы, чтобы прогрессировать, у Тикнизяна будут», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.