Гендиректор «Факела» Асхабадзе: у нас самый маленький бюджет в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что воронежский клуб обладает самым маленьким бюджетом среди клубов Российской Премьер-Лиги.

«Мы не впервые ломаем какие-либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер-Лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки. Сегодняшний бюджет «Факела тоже на 16-м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат ещё не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги. Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится. Надеюсь, общая работа нашего менеджмента, тренерского штаба и игроков поспособствует продолжению движения вперёд в рамках нашей стратегии», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

«Факел» после 15 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 10-е место в турнирной таблице.