Чалов: моя первая зарплата в ЦСКА была 10 тысяч рублей

Воспитанник ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о первой зарплате в армейском клубе и о первой покупке на заработанные деньги. Также он признался, что его первым футбольным агентом была мама.

«Мама была моим агентом до 18 лет? В какой-то степени да. Потому что первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Конечно, ребёнок не может заключить его без согласия родителей. И мама ходила и постоянно общалась с руководством, с тренерами. Понятно, что это не тот контракт, когда нужно согласовывать какие-то условия. Но до 17–18 лет мама всегда была в курсе всего.

Первая зарплата была большой? 10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя всё спустить сразу, а нужно откладывать понемножку.

Много ли я тогда накопил? Не-а! Я постоянно откладывал деньги на что-то, а брат периодически их находил… Ну и брал в долг на неограниченный срок! А первая моя крупная покупка — плейстейшен. Это было что-то — сам заработал, сам купил! Приятно», — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».