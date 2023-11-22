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Жирков: почему бы Чалову снова не попробовать свои силы в европейском футболе?

Жирков: почему бы Чалову снова не попробовать свои силы в европейском футболе?
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Бывший футболист московского ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и лондонского «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о действующих игроках армейцев.

«Кого бы отметил из нынешнего ЦСКА? Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.

Кому из россиян ЦСКА пора уезжать в Европу? Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?», — приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, 25-летний российский нападающий выступал в швейцарском «Базеле» на правах аренды в первой половине 2022 года. Чалов провёл 14 матчей, забив четыре гола, после чего вернулся в ЦСКА.

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