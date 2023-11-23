Красич: не жалею, что перешёл из ЦСКА в «Ювентус». Но в Италии надо было больше работать

Бывший футболист сборной Сербии Милош Красич оценил свой переход из московского ЦСКА в итальянский «Ювентус» в 2010 году.

«Я не жалею, что перешёл из ЦСКА в «Ювентус». Это большой клуб, один из лучших в мире. Жалко, что не удалось долго оставаться на высоком уровне. Первый год в «Ювентусе» был хорошим, второй — не очень. Может, есть и моя вина — надо было больше работать. Но, думаю, я всё равно показал, что могу.

Была ли возможность вернуться в ЦСКА? Конкретных разговоров не было. Но я сделал имя в России и люблю ЦСКА. Благодарен клубу за то, что потом уехал играть в Европу», — приводит слова Красича Sport24.

Красич перешёл в «Ювентус» в 2010 году за € 15 млн. За итальянский клуб полузащитник выступал на протяжении двух сезонов, за которые провёл 50 матчей, забив 10 голов и отметившись девятью результативными передачами.