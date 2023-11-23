«Реал» может подписать Икарди в качестве замены травмированному Винисиусу

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди для того, чтобы заменить вингера Винисиуса Жуниора, ранее получившего травму бедра. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «сливочные» могут приобрести аргентинского нападающего в грядущее трансферное окно. При этом подчёркивается, что «Реал» готов заплатить за 30-летнего футболиста € 15 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Икарди принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение аргентинца с «Галатасараем» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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