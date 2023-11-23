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Инсинье встретился с Сарри для того, чтобы обсудить переход игрока в «Лацио»

Инсинье встретился с Сарри для того, чтобы обсудить переход игрока в «Лацио»
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри провёл встречу с вингером «Торонто» Лоренцо Инсинье с целью обсуждения возможного трансфера футболиста в римский клуб грядущей зимой. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, основной посыл итальянского игрока на этой встрече заключался в том, что он готов заключить трудовое соглашение с «орлами», если он необходим клубу. Подчёркивается, что Сарри, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы 32-летний вингер усилил команду.

Напомним, Инсинье перешёл в «Торонто» из «Наполи» в 2022 году. За этот период футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Инсинье составляет € 8 млн.

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