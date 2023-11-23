Сауль: если Феликс захочет вернуться в «Атлетико», здесь ему окажут тёплый приём

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес поделился мнением о форварде «матрасников» Жоау Феликсе, который в нынешнем сезоне играет на правах аренды в «Барселоне».

«Отношусь к Жоау, как и к любому другому футболисту, который играл здесь и который приложил максимум усилий, выступая за этот клуб. Желаю ему всего наилучшего в «Барселоне». Если в следующем году он по каким-либо причинам вернётся в «Атлетико», то здесь его хорошо примут. Мы, игроки, знаем, что, надевая футболку «Атлетико», он всегда старался выкладываться на все 100%. Иногда это удавалось, а иногда нет», — приводит слова Ньигеса AS.

Напомним, ранее спортивный директор сине-гранатовых Деку сказал, что каталонский клуб заинтересован в приобретении Феликса.

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