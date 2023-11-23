Российский вратарь Рудаков может продолжить карьеру в Швеции, Греции или Норвегии

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков покинул финскую «Хонку» по окончании срока аренды. В этом клубе 27-летний вратарь провёл два года. В сезоне-2023 «Хонка» заняла пятое место в высшем дивизионе Финляндии и уступила в финале плей-офф за право принять участие в Лиге конференций клубу ВПС. Российский голкипер провёл в чемпионате страны 29 матчей, из которых 11 — «на ноль», и пропустил 24 мяча. В связи с финансовыми трудностями «Хонка» не получила лицензию для участия в профессиональных соревнованиях и была объявлена банкротом.

Права на игрока до лета 2024 года принадлежат «Ростову», но не исключено, что Рудаков продолжит выступления в Европе. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, успешными выступлениями в Финляндии (а ранее Рудаков становился чемпионом и лучшим вратарём сезона с ХИКом) россиянин обратил на себя внимание нескольких клубов из Швеции, Греции и Норвегии.