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«Атлетик» — лучший лучший клуб топ-5 лиг по количеству минут, сыгранных воспитанниками

«Атлетик» — лучший лучший клуб топ-5 лиг по количеству минут, сыгранных воспитанниками
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских клубов по количеству сыгранного времени воспитанниками в сезоне-2023/2024.

Так, лидером среди клубов топ-5 европейских лиг по количеству минут, сыгранных воспитанниками, стал «Атлетик» из Бильбао. За 13 туров испанской Ла Лиги на поле вышло 14 выпускников академии клуба. Всего они провели 68,9% игрового времени.

На втором месте располагается французский «Лион» — 45,6% времени сыграли 9 воспитанников. Замыкает тройку лидеров «Реал Сосьедад» (45,4% игрового времени, 12 воспитанников).

Фото: CIES FOOTBALL OBSERVATORY

Всего в топ-20 рейтинга вошли десять клубов из Испании, четыре команды из Франции, три — из Англии, два — из Германии и один итальянский клуб.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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