Форвард ЦСКА Чалов назвал футболиста, с которым достиг наилучшего взаимопонимания на поле

Нападающий московского ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, с кем из игроков достиг наилучшего взаимопонимания на поле за всю карьеру.

«С кем у меня лучшая связка за карьеру? С Обляковым. У меня никогда, даже в детском футболе, не было такого понимания с партнёром. Есть какие-то вещи, когда даже обговаривать с ним не надо — мы друг друга с полувзгляда понимаем. И это взгляд не друг на друга — я могу просто в нужную сторону посмотреть, и мяч Ванькой доставляется именно туда!», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

25-летний российский нападающий является воспитанником академии московского клуба. Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. За это время он принял участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 40 результативных передач.