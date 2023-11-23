Игрок «Пари НН» Гоцук назвал разницу в ментальности россиян и иностранцев

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о разнице в ментальности россиян и иностранцев.

«Ментальность россиян и иностранцев в «Пари НН» разная? Ментальность складывается годами не только в спорте, но и в жизни. Мы менее улыбчивые люди, у нас больше негатива, критики. Когда ты проиграл, бывает, что два-три дня тебе по себе. Пропущенные голы крутишь в голове даже перед сном. Сейчас стараюсь уходить от этого благодаря семье, выбрасывать негативные моменты и концентрироваться на позитиве. Посыпать голову пеплом — не лучшее решение», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко в 15 встречах.