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Нападающий «Крыльев» Шитов: если смотреть трезво, то шансов на чемпионство у нас мало

Нападающий «Крыльев» Шитов: если смотреть трезво, то шансов на чемпионство у нас мало
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Нападающий «Крыльев Советов», а также бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов рассказал, есть ли у самарцев шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Мы, конечно, будем бороться в каждом матче и пытаться, но пока это невозможно. Нужно трезво смотреть на ситуацию: шансов у «Крыльев» на чемпионство не очень много», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее Шитов в период с 2020 по 2022 год выступал за московский «Спартак», за который сыграл лишь в двух матчах.

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