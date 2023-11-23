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Игрок «Пари НН» Гоцук рассказал, запретил ли Сергей Юран мат в команде

Игрок «Пари НН» Гоцук рассказал, запретил ли Сергей Юран мат в команде
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Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук ответил на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что главный тренер новгородцев Сергей Юран запретил использование мата в команде.

«Правда, что Юран запретил мат в команде? Мы все люди образованные, идем к этому, стараемся убирать мат из речи, но запрета нет. Понятно, что иногда грешим, проскакивает нехорошее слово в быту и на тренировке, но футбол — это эмоции, и если их нет, то игра будет мертвой. Штрафов за мат не было, потому что коллектив воспитанный, следит за собой», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко в 15 встречах.

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