«От такого поведения тошнит». Игрок «Пари НН» Гоцук — о симуляциях футболистов

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, что его «тошнит» от поведения футболистов, которые изображают боль после легких контактов в игре.

«Иногда кажется, что соперникам ко мне лучше не подходить. Пробовал ли сдерживать эмоции? Никогда не сдерживал себя, но с годами стал более спокойным, а вот пять‑семь лет назад ситуация была иной (смеется). Спортивная злость и агрессия всегда присутствуют, порой они перехлестывают. Да, надо с этим справляться, это тоже часть работы, но не всегда получается. Хорошо, что последние несколько лет за это нет большого количества желтых карточек. Но я капитан команды, должен защищать своих партнеров, помогать им в быту.

Если что, одёрну ли себя, чтобы не пустить в ход кулаки? Такое было в игре «Зенита» и «Спартака», когда команды устроили массовую драку. Я, конечно, зарекаться не буду, но постараюсь не допустить подобного. И когда меня ладошкой в лицо ткнут, я в жизни никогда не упаду на газон. Считаю, что хоть это и может помочь команде, упасть будет некрасиво, потому что футбол — мужской вид спорта. Мы видим, что есть моменты, которые не красят футболистов. Да, бывают эпизоды, когда надо заработать штрафной или пенальти, но тут уже спортивная хитрость, а когда тебе на ногу еле наступили или ты первый толкаешь, а потом падаешь, изображая боль, катаешься по полю и хватаешься за лицо, то от такого поведения тошнит», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».