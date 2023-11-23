Экс-форвард «Локомотива» Кайседо: готов перейти куда угодно, но не любой ценой

Бывший нападающий московского «Локомотива», миланского «Интера» и «Лацио» Фелипе Кайседо, находящийся в статусе свободного агента, высказался о возможном продолжении карьеры.

«Я готов перейти куда угодно, но не любой ценой. Нужен хороший проект, который будет интересен, иначе, я думаю, ничего не получится.

Моя мечта? Вернуться в Европу, и если это будет Италия, то лучше туда. Моя любимая команда — «Лацио», мне там было комфортно, и в Европе это та команда, за которой я слежу больше всего. Я также слежу за «Барселоной» из Гуаякиля, это команда моего детства… Это самая важная команда в Эквадоре», — сказал Кайседо в интервью EuroFoot.

35-летний нападающий находится без клуба c июля 2023 года. Последней командой игрока была саудовская «Абха».

Напомним, ранее Кайседо выступал за московский «Локомотив» в период с 2011 по 2014. В ходе своей карьеры также играл за «Базель», «Манчестер Сити», лиссабонский «Спортинг», «Малагу», «Леванте», «Аль-Джазиру» и «Эспаньол», «Лацио», «Интер» и «Дженоа».