Президент УЕФА Чеферин пожелал сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин пожелал, чтобы как можно больше команд из балканского региона вышли на Евро-2024, в частности отдельно отметив сборную Боснии и Герцеговины, которая стала соперником сборной Украины в плей-офф отбора на Евро.

«Я рад, что три сборные региона близки к квалификации на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Хотелось бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония тоже прошли квалификацию, но у них нет шансов. У Боснии и Герцеговины плей-офф, но как они играют… Я, конечно, хотел бы, чтобы как можно больше команд из региона прошли квалификацию на чемпионат Европы», — приводит слова Чеферина Sarajevo Times.

Стоит отметить, что Чеферин заявил об этом во время визита в Белград на поединок Сербия – Болгария, который состоялся еще 19 ноября. Он пожелал боснийцам выйти на чемпионат Европы, не зная, что им предстоит противостояние со сборной Украины.

Напомним, в рамках жеребьёвки стыковых матчей Евро-2024, которая проводилась ранее сегодня, соперником сборной Украины по полуфиналу плей-офф стала национальная команда Боснии и Герцеговины. В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.