«Украина — это минус». Тренер сборной Боснии недоволен жеребьёвкой игр отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился мнением о результатах жеребьёвки стыковых матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года, по итогам которой его подопечные сыграют с национальной командой Украины.

«На самом деле это минус, что нам попалась Украина в полуфинале. Это одна из сильнейших команд, которая входит в число 12 участниц плей-офф. Конечно, это будет очень трудный матч. Они могли легко пройти квалификацию через группу. С другой стороны, позитивно то, что мы играем дома, а это является преимуществом в такой игре. Мы можем быть умеренно довольны, нам предстоит две игры дома, если мы хотим поехать на Евро, это очень важно. Это будет нелегко», — приводит слова Милошевича официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Напомним, в рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии. Ранее был оглашён состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.