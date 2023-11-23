Президент Федерации футбола Италии: ощутил себя преданным, когда Манчини ушёл из сборной

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о своих эмоциях после того, как узнал, что Роберто Манчини принял решение покинуть итальянскую национальную команду ради того, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии.

«Выбор Манчини разочаровал меня не на спортивном, а на человеческом уровне. Я чувствовал себя преданным, потому что испытывал чистые чувства к Роберто, которого всегда считал другом. Его уход стал для меня раной, которую я изо всех сил пытаюсь залечить», — приводит слова Гравины Football Italia.

Напомним, Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в конце минувшего августа. Специалист тренировал национальную команду Италии с мая 2018 по август 2023 года и выиграл чемпионат Европы — 2020.