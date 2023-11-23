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Фёдор Чалов: для меня игра за сборную России — мечта

Фёдор Чалов: для меня игра за сборную России — мечта
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что для него значит игра за сборную России.

«Для меня как для футболиста, который родился в России и всю жизнь провёл здесь, игра за сборную — мечта. Ты вышел в национальной команде — часть мечты исполнилась, забил первый гол — ещё один шаг сделан. И психологический момент тут тоже имел место. Ещё один уровень пройден, можно ставить следующую цель», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, на «Волгоград Арене» встретились сборные России и Кубы. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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