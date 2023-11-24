Джонсон: Лукаку — абсолютная голевая машина, но я не думаю, что он подходит для АПЛ

Бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о нападающем итальянской «Ромы» Ромелу Лукаку.

«Лукаку — абсолютная голевая машина, но я просто не думаю, что он подходит для Премьер-лиги. Он, конечно, очень большой и сильный, просто зверь перед воротами, но иногда игра пролетала мимо него. В «Челси» он часто пытался слишком активно участвовать в игре, опускаться в глубину и пытаться наладить взаимодействие, вместо того чтобы быть просто опасным нападающим, который должен забивать голы. В Италии у него будет больше времени с мячом, и когда вы даёте ему это время, он становится абсолютно смертоносным», — сказал Джонсон в интервью Squawka.

В текущем сезоне Лукаку выступает за «Рому» на правах годичной аренды. В 14 матчах во всех турнирах бельгиец отметился девятью голами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.