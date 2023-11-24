Деменко: если бы «Спартак» хотел продлить контракт с Джикией, то уже давно сделал бы это

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Но я думаю, что клуб выжидает. Вдруг будут проблемы в виде травм, и тогда всё может поменяться. Если же всё будет хорошо, то, думаю, Джикия покинет «Спартак». Георгий и Абаскаль так и не нашли компромисса.

Мы прекрасно понимаем, что если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили. По факту половина сезона осталась, а контракт до сих пор не продлён. Думаю, что разговор Абаскаль уже ведёт. Думаю, что разговор с руководством и тренером у Джикии и его представителей тоже был. Просто он пока остался за закрытыми дверями», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».