Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о предстоящем матче «мерсисайдцев» с «Манчестер Сити» в 13-ом туре чемпионата Англии.

«Как болельщик я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой. Это два гиганта Премьер-лиги, и, конечно, «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить, но обе команды сделают все возможное, чтобы не проиграть. Если вы хотите выиграть лигу, главное – не терять очки в таких матчах и быть уверенным, что вы выиграете остальные», — приводит слова Джонсона Squawka.

Встреча между командами пройдёт 25 ноября на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 15:30 по мск.

После 12 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28 очков).