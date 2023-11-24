Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить

Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о предстоящем матче «мерсисайдцев» с «Манчестер Сити» в 13-ом туре чемпионата Англии.

«Как болельщик я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой. Это два гиганта Премьер-лиги, и, конечно, «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить, но обе команды сделают все возможное, чтобы не проиграть. Если вы хотите выиграть лигу, главное – не терять очки в таких матчах и быть уверенным, что вы выиграете остальные», — приводит слова Джонсона Squawka.

Встреча между командами пройдёт 25 ноября на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 15:30 по мск.

После 12 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28 очков).

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android