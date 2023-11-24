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Марио Эрмосо — о календаре: от спортсмена требуется очень многое

Марио Эрмосо — о календаре: от спортсмена требуется очень многое
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Защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо высказался о загруженности календаря.

«Соревнования стараются вместить в себя как можно больше матчей. Главное, чтобы зритель был мотивирован и хотел смотреть футбол почти каждый день по телевизору. С другой стороны, от спортсмена требуется очень многое. Не только из-за количества матчей, но и из-за короткого промежутка между ними.

Если выкладываться на 100% каждый день — это сложно, то представьте, что вы практически не отдыхаете и накапливаете стресс. Как бы сильно мы ни занимались любимым делом, нам, безусловно, необходимо пространство для отключения», — приводит слова Эрмосо AS.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл 16 матчей, но результативными действиями не отметился.

После 13 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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