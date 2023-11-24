Марио Эрмосо — о вызове в сборную: это решение тренера, и оно вызывает полное уважение

Защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в сборную Испании.

«Это решение тренера. Он выбирает тех, кого считает нужным, и его решение вызывает полное уважение. Его навязчивая идея — победить, и он так решает. Мы готовы ко всему, к чему я могу прикоснуться. Мы в долгу перед нашим клубом, это повседневная жизнь и то, на что мы претендуем. Пока я наслаждаюсь «Атлетико» вместе со своими товарищами по команде и победой, я счастлив», — приводит слова Эрмосо AS.

Эрмосо дебютировал за сборную Испании в ноябре 2018 года. Всего за национальную команду защитник сыграл пять матчей и отметился одной голевой передачей. Последний раз Эрмосо выступал за Испанию в сентябре 2019 года.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл 16 матчей, но результативными действиями не отметился.

После 13 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.