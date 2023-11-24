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«Зенит» должен будет продать Вендела и Клаудиньо, чтобы взять новых бразильцев — Соареш

Санкт-петербургский «Зенит» будет вынужден продать полузащитников Вендела и Клаудиньо для того, чтобы подписать новых игроков из Бразилии, сообщает журналист Фред Соареш.

«В Бразилию «Зенит» приедет за двумя игроками: один — Артур из «Палмейраса». Второй выступает за клуб из Рио-де-Жанейро.

Взамен россияне должны отпустить двух своих бразильцев, чтобы освободить место в своей квоте для иностранцев: Вендела и Клаудиньо», — написал журналист на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить € 18 млн за флангового нападающего «Палмейраса» Артура.

В нынешнем сезоне Артур провёл 55 матчей за «Палмейрас», отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами. Преимущественно он выступает на позиции правого вингера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.