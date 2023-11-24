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Сутормин с женой устроили гендер-пати на «Газпром Арене»

Сутормин с женой устроили гендер-пати на «Газпром Арене»
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин вместе с женой устроили так называемую гендер-пати на «Газпром Арене». Суть подобных мероприятий в том, что пара узнаёт пол своего будущего ребёнка, который до последнего держится в тайне от будущих родителей.

Так, исходя из розового цвета оформления гендер-пати Сутормина, можно сделать вывод, что у футболиста «Зенита» с супругой будет дочь.

Фото: Соцсети Марины Суторминой

Фото: Соцсети Марины Суторминой

Фото: Соцсети Марины Суторминой

Напомним, после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий «Зенит» на два очка. В очном противостоянии команды победителя не выявили — 1:1. При этом «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

Накануне в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Сутормина из «Зенита».

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