Виталий Дьяков: «Спартаку» будет нелегко в матче с «Балтикой»

Бывший защитник «Ростова» и «Спартака 2» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.

«С «Балтикой» в Калининграде никому легко играть не получается. Тот же «Зенит» мучился с ними. Видно, что у Игнашевича команда очень дисциплинированная, боевитая. Где-то не хватает мастерства. Но в плане характера команда дома набирает очки. Дома и на выезде «Балтика» — две разные команды. «Спартаку» будет нелегко. Последние матчи команда неплохо смотрелась. В паузу на сборные «Спартак» нашёл свою игру. «Спартак» — фаворит в матче, но легко не будет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.