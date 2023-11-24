Вандерсон опроверг слова Гацкана о заготовленном «Краснодаром» шампанском до финала Кубка

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон отреагировал на слова Александра Гацкана из «Ростова» о том, что «быки» перед финалом Кубка России заранее заготовили золотые майки и шампанское, будучи уверенными в своей победе.

«Нет-нет-нет! Конечно, это неправда! Мы уважали «Ростов» как команду, серьёзно подходили к матчу. Мы точно ничего не готовили заранее», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.