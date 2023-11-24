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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Палмейраса» Артуру

В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Палмейраса» Артуру
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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал слухами информацию об интересе сине-бело-голубых к нападающему бразильского «Палмейраса» Артуру.

«Это слухи», – приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию игрока линии атаки «Палмейраса» Артура за € 18 млн. Отмечалось, что нападающий уже получил предложение «Зенита». Первым же, кто связался с Артуром по поводу возможного перехода, был полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо, который играл с ним в одном бразильском клубе до переезда в Россию.

В нынешнем сезоне Артур провёл 55 матчей за «Палмейрас», отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами. Преимущественно он выступает на позиции правого крайнего нападающего. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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Источник: «Зенит» близок к подписанию вингера «Палмейраса» Артура за € 18 млн
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