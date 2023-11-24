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Вильмар Барриос высказался о товарищеских матчах «Зенита» с иностранными клубами

Вильмар Барриос высказался о товарищеских матчах «Зенита» с иностранными клубами
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Нефтчи» (1:2), а также высказался о пользе международных игр сине-бело-голубых.

«Это хорошая проверка сил во время перерыва, чтобы не терять игровой ритм в ожидании возвращения РПЛ. Куда важнее результата здесь то, чтобы команда с полной отдачей работала, играя против соперника не из российского чемпионата. Кажется, это моя первая подобная командировка, потому что раньше я уезжал в сборную, — было интересно.

Это просто привычка играть с полной выкладкой даже в товарищеских матчах? Разумеется. Неважно, товарищеский это матч или официальный, — любой футболист всегда хочет победы для своей команды. По крайней мере, в «Зените» собраны только такие игроки.

Интересны ли такие поездки с туристической точки зрения? Если честно, у нас не так много свободных моментов, чтобы оценить новое место, как это делают туристы. Получается, что основную часть времени мы проводим в самолёте и отеле. Но утром у нас была прогулка по набережной Баку, и мне показалось, что это очень красивый город», — сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба.

За время отсутствия еврокубков «Зенит» проводил товарищеские матчи с азербайджанским «Нефтчи», иранским «Сепаханом» и казахстанским «Кайратом».

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